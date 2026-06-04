（価格は全て税別）
【宮城】からだ想い温麺
80g×4束 1,000円
〈特徴〉白石地域の名産めん「温麺（うーめん）」は、孝行息子が病気の父親を想い、消化しやすいように油を使わずに製めんして食べさせたという逸話がある。その由来にちなんで、からだに優しい温麺にこだわった。
原料には、高食物繊維の小麦粉「アミュリア」を使用。植物由来のたんぱく質や葉酸、鉄分を含むクロレラ粉末を練りこみ、塩分不使用で仕上げた。１００ｇ当たり、食物繊維13.1ｇ、タンパク質17.9ｇを含む。独特の歯応えがあり、塩やビネガーなどと相性抜群。サラダにもぴったり。
はたけなか製麺㈱
〒989-0276 宮城県白石市大手町4-11
TEL 0224（25）0111
FAX 0224（25）0115
【山形】山形醤油ラーメン沁みる牛骨味
２人前（240ｇ） 360円
〈特徴〉人気商品「鳥中華」でおなじみの同社から、新たなご当地商品が登場。ラーメン消費額№１の山形県の内陸部で古くから親しまれている、牛骨ベースのラーメンを再現した。
中華めんは、原料に国産小麦を使用した、切刃番手１８番のストレートめんを採用。つるっとした喉越しは、スープとの相性が抜群。スープは、牛骨だしのやわらかい甘みと深いコクがしょうゆを引き立て、からだに沁みるおいしさ。最後のひとくちまで飽きのこない味わいが楽しめる。
㈱みうら食品
〒999-3725 山形県東根市大字沼沢2030-1
TEL 0237（41）4100
FAX 0237（41）4105
【山形】山形のとびきりそば
450g（150g×3） 539円
〈特徴〉 「とびきりうまい」という言葉から生まれたそば。高額タイプでは業界屈指のロングセラー。山形の自然を生かした製造環境にこだわり、創業から培ってきた技術と最新鋭の設備を融合したラインで製品化している。厳選した国産のそば粉・山芋を配合した細打ちタイプ。ツルツル、シコシコした生めん同様の食感が特長で、塩をほとんど使わない独自製法により、そば本来の風味・うま味も生かした。個性的な紙巻包装は、めんが折れにくく、風味を逃さない。