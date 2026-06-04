〈特徴〉 「とびきりうまい」という言葉から生まれたそば。高額タイプでは業界屈指のロングセラー。山形の自然を生かした製造環境にこだわり、創業から培ってきた技術と最新鋭の設備を融合したラインで製品化している。厳選した国産のそば粉・山芋を配合した細打ちタイプ。ツルツル、シコシコした生めん同様の食感が特長で、塩をほとんど使わない独自製法により、そば本来の風味・うま味も生かした。個性的な紙巻包装は、めんが折れにくく、風味を逃さない。