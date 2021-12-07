成長戦略を支えるサスティナブル経営

～鍵を握る重点施策と攻めの展開～
食品新聞創刊７５周年記念誌

弊社社長ご挨拶
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食品新聞社は 1946 年（昭和 21 年）11 月 25 日に創業し、今年で 75 周年を迎えました。これはひとえに弊紙のご愛読者ならびに広告主各位の変わらぬご支援の賜です。心より感謝申し上げます。

弊紙は大阪市福島区で「関西食糧新聞」として、農水産物の産地や相場動向、加工食品の情報発信を開始しました。その後は全国主要都市に支局網を拡げ、1962 年（昭和 37 年）4 月から、週 3 回（月・水・金）新聞を発行する隔日刊の食品・酒類の全国総合紙として、社名を「食品新聞社」に改称。本社機能の一部を東京に移し現在に至っております。

食品の総合紙として 75 年間歩んできた弊紙の歴史は、食品業界の歴史でもあります。戦後の混乱期から昭和、平成、令和の 3 時代にわたり、食品業界の変遷を見つめながら歩んできました。創業した 1946 年は戦後食糧危機のさなか。食の絶対量が不足しヤミ市が乱立した混乱期でしたが、その後は昭和、平成という時代が移りゆく中で、食のありよう、食の価値観は大きく変化しています。

2020 年春以降の新型コロナウイルスの感染拡大による社会変化では、消費の形が大きく変わり、食品業界も多大な影響を被りました。これによりこれまで構築してきたビジネスモデルを再構築する必要が生じています。市場全体は寡占化しながら成熟度を増していくことになるのでしょうが、いまだにデフレを払しょくしきれていません。

SDGs は国内でも全企業が取り組むべき取り組みとなっていますが、目標達成に至るまでに企業が必要なコストの捻出もまた課題となっております。

製配販からなる食品業界の各企業がそれぞれの形でサステナブルな開発に取り組むには、今一度食の価値観をさらに引き上げる必要があると強く感じております。
食品新聞社はこうした課題についても業界の動きをとらえ、時には警鐘を鳴らしながら正しい情報を発信しともに歩んでまいります。

また、情報の発信だけでなく、企業と企業、企業と行政、企業と大学および研究機関をつなげるネットワーク、また海外とのネットワークなど、あまねく食品業界の皆様にとって微力ではありますが一助となれるよう食品総合紙としての価値に一層磨きをかけてまいります。

今後とも読者各位の変わらぬご支援をお願いいたします。

【企業名一覧】

（会社名右横の数字は本誌のページ番号になります。企業名・コンテンツ名をクリックするとページが開きます。）
＊下記記事の内容は、令和3年11月30日現在の情報になります
【冊子をご希望の場合、一冊税込￥5,000＋送料（レターパックライト）￥430にてご購入いただけます。ご希望の方はこちらより】
冊子本紙にはネット未掲載の『食品新聞から見る食品業界７５年史（年表形式）』などのおよそ100ページ分が掲載されています。

【あ行】

R-net

-89-
会社の枠超え情報共有 加盟社の価値を向上
酒井修司社長

秋田屋

-89-
今期起点に中期ビジョン策定 小売向け提案や EC・海外強化
浅野弘義社長

アサダ

-90-
業務用漬物メーカーの先駆 中食・メディカル開拓推進
浅田康裕社長

アサヒグループ食品

-90-
赤ちゃんから高齢者まで 社業を通じたサステナブル

旭食品

-4-
各拠点で CSR 活動 新たな事業機会に
竹内孝久社長

味食研

-91-
新事業領域への挑戦意欲的に 麺スープ堅調、輸出も回復基調
木葉裕章社長

味の素AGF

-7-
生活者に寄りそう企業目指す ASV 通じて企業価値を向上
竹内秀樹社長

アピ

-8-
健食から医薬、医薬から食品 挑戦続けるアピ、中期戦略
野々垣孝彦社長

一丸ファルコス

-9-
天然素材を研究・開発し世界へ届ける プロテオグリカンのパイオニア目指す

伊藤園

-10-
お客様第一主義を実践 3 つの ESG 重要課題に注力
本庄大介社長

伊藤ハム 米久ホール ディングス

-93-
財務体質安定し強固に 「中期経営計画 2023」始動
宮下功社長

エスビー食品

-13-
2050 年カーボンニュートラル CO2 排出量削減で目標設定

エム・シー・フーズ

-15-
原料起点の製造分野へチャレンジ サステナビリティ推進を加速
手代木和人社長

オークワ

-95-
チャレンジする企業に 地域に密着し貢献
大桑弘嗣社長

尾家産業

-95-
「やさしいメニュー」提案好評 環境配慮型商品積極開発
尾家啓二社長

大塚食品

-18-
大豆ミート市場の拡大目指す 動物性原料不使用の製品へ刷新

大塚ホールディングス

-17-
2021 年 9 月に創業 100 周年 社会課題の取り組みにも意欲
樋口達夫社長兼 CEO

小川珈琲

-16-
個包装パッケージに紙素材導入 有機市場拡大へ情報発信も強化

オリバーソース

-97-
付加価値商品の開発に注力 1 月 17 日製造に想い込める
道満雅彦社長

赤城乳業

-1-
非氷菓系商品の育成強化SCM 推進本部で筋肉質に
井上創太社長

アクアクララ

-2-
催事を強化しナンバー 1 目指す 将来見据え水耕栽培を実証実験
井上創太社長

アサヒ飲料

-3-
事業活動で社会的価値向上 「アサヒ健康チャレンジ」で貢献
米女太一社長

アサヒ装設

-91-
商品の「おいしさ」視点で設計 環境・作業の改善にも寄与
山本康太社長

アサヒビール

-5-
5 つの課題で豊かな社会を 「スマドリ」商品も続々と

味の素

-6-
ESG 課題解決が重要テーマ サステナビリティ諮問会議設置

アダプトゲン製薬

-92-
市場環境の変化に対応 OEM から次のステップへ
林博道社長

アルビス

-92-
事業通じて地域の課題解決へ 中計で最適物流網を立案
池田和男社長

イチビキ

-93-
豆みそ・たまり文化を広く発信 簡便ニーズに応え惣菜提案強化
中村光一郎社長

伊藤忠食品

-11-
ビジネスモデルを進化 新価値を創出
岡本 均社長

井村屋グループ

-12-
バランス感覚もった“継栄”を 日本酒、水、和菓子で新事業展開
浅田剛夫会長

エバラ食品工業

-14-
SDGs 推進が重要施策に 返品率改善などでロス削減

エフアイコーポレーション

-94-
美味しいサプリ開発に挑戦 付加価値追及でヒット商品開発
塩谷知明社長

遠藤食品

-94-
機能性で生姜の健康力訴求 地域環境の保全にも積極的

太田油脂

-96-
「えごま」で世界を健康に 伝統の上にたゆまぬ挑戦の心を
太田健介社長

大塚製薬

-18-
革新的な製品開発に挑戦 地域と連携した健康啓発活動も継続

大光

-96-
コロナ後見据え利益体質強靭に 景況回復・リベンジ消費に備え
金森武社長

オタフクソース

-97-
地球規模でお好み焼を ボーダレスフードへ
佐々木孝富社長

【か行】

カイノス

-98-
飲料・食品全般の搬送に強み 稼働率向上などに貢献
木下修一社長

加藤産業

-21-
豊かな食生活を提供 “つなぎ”の役割、より広く
加藤和弥社長

カナカン

-99-
地域食品界の発展と安定に貢献 スローガン「踏襲からの発展」
谷口英樹社長

カネ美食品

-22-
変化に対応し、進化の道へ 「おいしい」をカタチに

亀田製菓

-19-
創業者の思いを根幹に 製菓業から食品業へ

関西スーパーマーケット

-23-
社会的役割、改めて認識 人々の健康と福祉に努める
福谷耕治社長

キッコーマン

-25-
2050 年のネットゼロ実現へ CO2 排出量、長期目標設定

キリンビール

-27-
酒類メーカーとしての責任を スロードリンクで適正飲酒

久原本家グループ

-29-
お客様第一主義を徹底 「茅乃舎」に次ぐ柱は北海道
河邉哲司社主

広栄

-101-
DX 政策推進で体制強化 健康経営優良法人認定
広田甫社長

コーミ

-102-
北海道沼田町に新会社設立 国産加工用トマトの増産目指す

国分グループ本社

-33-
食の「共創圏」構築へ 共に創るゆたかな未来

カゴメ

-20-
環境マネジメント 3 ヵ年計画 トマト農家の持続的な農業推進
山口聡社長

加藤美蜂園本舗

-98-
第三の柱、新規事業の開拓も 市場変化、環境変化に対応
加藤禮次郎社長

兼貞物産

-99-
国内乾しいたけ取扱量は日本一 多面的視点で商品施策を実践
平木慎一社長

亀井通産

-100-
業容拡大と成長領域への挑戦 信用第一と地域密着が強み
遠山靖社長

かるなぁ

-100-
ベジタリアン食材 30 年の老舗 ノウハウ活かし市場発展に貢献
余語啓一専務

キーコーヒー

-24-
「トアルコ トラジャ」が柱 省資源化や地方振興にも取り組む
柴田裕社長

キユーピー

-26-
事業担当制から市場担当制 フレッシュストックを推進
長南収社長

キリンビバレッジ

-28-
健康と環境を軸に CSV 活動 “プラスの健康”商品強化にも注力
堀口英樹社長

湖池屋

-30-
商品を消費者との接点に 環境や社会課題の解決を

厚生産業

-101-
発酵食品の素晴らしさを伝承 健康ブーム追い風に商機拡大
里村大像社長

コカ・コーラボトラーズジャパン

-31-
CSV の中長期目標を策定 環境・健康・社会が柱
カリン ･ ドラガン社長

コゲツ産業

-102-
CSV の中長期目標を策定 環境・健康・社会が柱
本村道生社長

【さ行】

相模屋食料

-34-
持続可能な豆腐の魅力発信 SDGs 推進会議でスピーチ
鳥越 淳司社長

サッポロビール

-36-
4 つの約束で豊かさに貢献 品質保証から環境保全まで

さとう

-103-
堅固な地盤作りと南下政策 社内外で地元を支援
佐藤総二郎社長

サントリー食品インターナショナル

-38-
「環境目標 2030」達成へ 100％再生可能エネルギーなど
齋藤和弘社長

三和酒類

-104-
本格麦焼酎のトップブランド 飲む楽しさを普く伝える販促
下田雅彦社長

シエン（岩出菌学研究所）

-104-
FD 受託加工で食品ロス削減に 極低温冷却で高糖度にも対応

下田商事

-105-
本物の乾物　明日につなぐ 創業 100 年 産地と連携強化

昭和産業

-41-
環境配慮と経済的価値の両立へ 穀物ソリューションを進化
新妻一彦社長

スギヨ

-107-
地域農業振興で地域活性化 地域の農・水産品で商品開発
杉野哲也社長

全国清涼飲料連合会

-43-
「ボトル to ボトル」推進 新機能リサイクルボックス開発

全日本コーヒー協会

-44-
HP にサスティナブルコーナー 「コーヒーの未来に向けて」標榜

外林

-108-
全社員の幸福を第一に 働きやすい環境づくりを

サタケ

-35-
技術開発力と社会的責任で 世界の食文化の発展に貢献
松本和久社長

薩摩酒造

-103-
焼酎ブームの火付け役企業 伝統継承と新たな焼酎の追求
本坊愛一郎社長

さとの雪食品

-37-
ローリングストックに最適 常温で 120 日の保存可能

サンヨー食品

-39-
企業理念の実現に向け SDGs の取り組み加速

J-オイルミルズ

-40-
おいしさ×健康×低負荷で 人と社会に貢献する企業へ

塩事業センター

-105-
潤滑油として業界に貢献 供給・備蓄・研究の 3 本柱で
深澤副理事長

ジャパンプランツ

-106-
仏花・切り花全国の SM などへ 切花の店頭販売期間を倍以上に

真誠

-106-
創業の理念新たな成長の礎に 付加価値商品で差別化を推進
冨田博之社長

スターゼン

-42-
働いてよかったと思える会社に 持続的成長へ従業員満足も重視
横田和彦社長

セントラルフォレストグループ

-45-
“食の最適流通”実現へ 「流通の森」を創る、想い一つに
永津嘉人社長（トーカン社長）

創味食品

-107-
和洋中網羅する高品質メーカーへ 業務用、市販用両輪で存在高める
山田佑樹社長

ソルト関西

-108-
塩販売量減少も 物流力利用で活路
山本 博社長

【た行】

ダイショー

-109-
工場の省エネルギー化推進 燃料転換で CO2 排出量削減

ダイヤソルト

-110-
2029 年ゴール目指し着々 「強み」、更なる「強み」に
熊野直敏社長

竹之下

-110-
地元商圏のセーフティネット 業務効率化と人材育成の施策
峯元良久社長

中四国ソルト

-111-
オール塩業で共同配送を 災害時の安定供給に配慮
小山則之社長

DM三井製糖ホールディングス

-112-
経営根幹にサステナビリティ 経営会議傘下に委員会設置へ
大日本明治製糖・佐藤社長 ／三井製糖・森本社長

天狗缶詰

-113-
年内に全工場で FSSC 認証取得見込み 規格外うずら卵も有効活用

東京カリント

-114-
特許取得した排水浄化 事業を通じて社会貢献

徳田商店

-115-
地域卸の新たな形を 物流網を確立
德田豪社長

鳥越製粉

-115-
新しい食文化の創造を追求 業界の発展や活性化に尽力
鳥越徹社長

大物

-109-
信頼関係で築いた地位 物流最適化が環境にも貢献
日阪俊典社長

タカノフーズ

-46-
免疫の機能性は約 1.5 倍 スーパー納豆菌 S － 903

谷尾食糧工業

-111-
成長への礎を築く 多角化と深堀りで総合力高める
谷尾誠社長

中部メイカン

-112-
東海地区の基盤さらに強固に 物流改革推進、外食事業も拡大
小寺仁康社長

デルタインターナショナル

-113-
大地の恵みで人の「みらい」を創る 安定供給支える生産者との絆

東海漬物

-114-
ぬか漬通して漬物文化発信 “究極のサスティナブル食”

東洋水産

-47-
Smiles for All. すべては、笑顔のために。

友桝飲料

-48-
自社ブランド・ODM・OEM が柱 富士山工場の安定稼働に最注力
友田諭社長

【な行】

ナイカイ塩業

-116-
環境に寄与する塩の機能 一般用途以外でも価値訴求
野﨑泰彦社長

中田食品

-49-
梅産業の永続的発展に貢献 調味廃液でバイオガス発電

ナカモ

-117-
50 年後に伝統と呼ばれるように 新商品開発「つけタレ！かけタレ！」

鳴門塩業

-118-
生産方式の訴求が必要 脱炭素化の潮流を受け
安藝順社長

ニチレイ

-51-
戦略骨子策定に社外役員も グローバル基準も意識

日清食品ホールディングス

-53-
環境負荷低減に“チャレンジ” 現実的・着実に取り組み推進

日清製粉グループ本社

-55-
循環成長推進で環境保全 長期ビジョン実現へ

日東食品工業

-119-
昆布茶の需要層を拡大 漬物の素に高付加価値品
冨海智社長

日本アクセス

-57-
持続可能な供給体制構築へ SDGs 活動を全社で推進

日本ルナ

-120-
多彩な食体験を提案 末永く愛される商品に
萩野稔之社長

日本コカ・コーラ

-32-
戦略的改革をさらに加速 「容器の 2030 年ビジョン」推進
ホルヘ・ガルドゥニョ社長

ネスレ日本

-59-
多彩にサステナビリティ活動 日本独自の取り組みを展開
深谷龍彦代表取締役社長兼 CEO

ナカキ食品

-116-
独自技術でこんにゃくを進化 健康志向追い風に高まる存在感
中村寿和社長

永谷園ホールディングス

-50-
グループ総力で実践 各事業所、生産拠点で成果も
永谷泰次郎社長

名古屋食肉市場

-117-
肉豚の取扱頭数「豚熱」から復活へ “安全・安心”へ衛生管理徹底
窪田昌直社長

西日本食品工業

-118-
健康・おいしさ・機能性を追求 昔ながらの製法による製造体制
長田和也社長

日清オイリオグループ

-52-
持続可能な社会の実現へ “植物のチカラ”で価値創造
久野貴久社長

日清食品

-54-
♯日本を、未病対策先進国へ “完全栄養食”にチャレンジ

日新蜂蜜

-119-
養蜂家支援で産地開拓 機能性素材開発も加速化
岸野逸人社長

ニップン

-56-
環境対応、一層の重要課題に 新規 PBF 素材を製品化

日本ハム

-58-
「たんぱく質を、もっと自由に」 たんぱく質の新たな可能性追求
畑佳秀社長

日本紅茶協会

-44-
11 月 1 日の「紅茶の日」 セミナーなど多岐にわたり活動

日本蜂蜜

-120-
蜂蜜は自然環境の恩恵 愚直に純粋を守り続ける
木方將文社長

【は行】

ハウス食品グループ本社

-60-
循環型モデルを構築へ 調理時の CO2 削減に貢献

萩原チキンセンター

-121-
岐阜「鶏（ケイ）ちゃん」全国へ 職場環境守り、安定品質図る

ハナマルキ

-61-
4 つの領域で重点課題設定 100 年企業としての責任

HARIO

-63-
創業 100 周年・新領域に意欲 家庭用に注力し海外の販路拡大
柴田匡保（ただやす）社長

ひかり味噌

-65-
オーガニック食品で好循環 環境配慮型パッケージ採用

平林食品

-122-
宮崎延岡に根を張った企業 地域経済との深い結びつき
平林宏一社長

フジ

-123-
地域の拠点として機能強化 「お客様参加」の取組みも
山口普社長

富士特殊紙業

-69-
水性印刷で脱炭素社会に貢献 組織・働き方改革で企業価値向上
杉山真一郎社長

ブンセン

-124-
還暦迎えた看板ブランド 有効活用からヒット商品
田中智樹社長

ベストプラネット

-125-
自社栽培椎茸・きくらげを商品化 乾物の持続可能な未来へ

ホクレン

-126-
食育を通じ北海道農業振興 工場廃棄物は再利用し還元

ホッピービバレッジ

-71-
地元飲食店のサポートに注力 「発幸プロジェクト」も展開
石渡美奈社長

伯方塩業

-121-
品質とともに認知を 新たな切り口で価値向上
石丸一三社長

橋本食糧工業

-122-
伝統技を明日につなぐ 「不易流行」注力し、成長へ
橋本敏克社長

ハラダ製茶

-62-
お茶をベースに他業種へ拡大 08 年には JGAP を茶園で取得
原田宗一郎社長

ピエトロ

-64-
「しあわせ、つながる」企業へ ファンベース経営を打ち出す
高橋泰行社長

兵庫県手延素麺協同組合

-66-
伝統と革新の「揖保乃糸」 世界へ、そうめんの魅力を発信

ファミリーマート

-67-
創立 40 周年・細見社長が方針 スピード感を持って経営判断
細見研介社長

富士カプセル

-123-
海外市場を視野に グループ企業で自社製品も
加藤至康社長

フタバ

-124-
新工場稼働で新生産体制を構築 素材と健康による付加価値訴求
安部直也代表取締役

平和堂

-125-
地域経済の活性化に貢献 健康、子育て、高齢者を支援
平松正嗣社長

北陸中央食品

-126-
地元企業と連携し地元商品強化 新冷凍センター活用で新規開拓
澤田佳宏社長

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

-70-
植物性素材に特化して事業推進 主力のレモンは健康軸で訴求強化
征矢真一社長

【ま行】

マスヤ

-127-
愛され続ける“本物”であれ 「おにぎりせんべい」拡販さらに
浜田吉司社長

松村乳業

-73-
フローズン一本足打法脱却 幅広く地元のニーズに対応
松村武社長

マルコメ

-74-
全社一丸で地球環境へ配慮 環境保全　資源循環　社会貢献

丸大食品

-128-
新中期三ヵ年経営計画始動 「食」の新価値創造へ挑戦継続
佐藤勇二社長

丸美屋食品工業

-129-
第三の柱、環境保全、全社で着々 環境負担軽減に向け
阿部豊太郎社長

三島食品

-130-
話題作りが売場活性化に 原料栽培を推進
末貞操社長

三井農林

-77-
ニューノーマル戦略を遂行 SDGs や基礎研究にも意欲
佐伯光則社長

三菱食品

-79-
食のビジネスを通じて 持続可能な社会に貢献

名給

-130-
変化対応・事業領域拡大推進 新人事評価制度で組織に活力
青木基博社長

森永製菓

-81-
2030 ビジョンを策定 ウェルネスカンパニーへ生まれ変わる
太田栄二郎社長

まつおか

-72-
新業態開発で、若年層の支持高まる 惣菜で日本の家庭を幸せに
松岡まち子社長

マリンフード

-127-
「スティリーノ」で差別化 植物性代替商品でシェアトップ
吉村直樹社長

マルサンアイ

-75-
鮮度・チルド・アーモンドの 3 ド拡大へ 「ひとつ上の豆乳」で環境配慮のストロー採用

マルトモ

-128-
和食文化とかつお節の魅力伝える 2030 年、業界シェア 30％へ
今井均社長

マルヤナギ小倉屋

-129-
「日本一健康な町」に貢献 もち麦を軸に市民と
柳本一郎社長

三田飲料

-76-
品質第一の製品作りを徹底 生産者との信頼関係も重視
三田大介社長

ミツカングループ

-78-
「人と社会と地球の健康」へ 家庭からの食品ロス削減も

明星食品

-54-
“明星らしさ”を磨き キラリ☆と光り輝かせる
豊留昭浩社長

明治ホールディングス

-80-
新たな中期経営計画を策定 ROE と ESG 両立目指す

名糖産業

-131-
中核ブランドの強化推進 “挑戦と変化”中計の旗印に
三矢益夫社長

【や行】

ヤクルト本社

-82-
人々の健康に貢献し続ける “ヘルスケアカンパニー”へ

ヤマエグループホールディングス

-83-
第 3 の柱・新領域の開拓に着手 持株会社体制で組織再構築図る
網田日出人会長兼社長

ヤマザキグループ

-132-
袋惣菜の売場占有率が拡大 「もう一品」で食卓に笑顔を

山本漢方製薬

-133-
国内、海外両軸で 青汁、健康茶で世界へ
山本 整社長

UCCホールディングス

-86-
4 本柱でサステナビリティ活動 品質コンテストなど多岐に展開

豊製作所

-134-
製麺機、生皮製造機に強み 付加価値商品作りに柔軟対応

吉村

-87-
小ロット対応のエスプリ SDGs の目標 12 に積極対応
橋本久美子社長

やま磯

-131-
心に残るものづくり 海苔を大切に売る
磯部玄士郎社長

ヤマキ

-132-
持続可能な水産原料調達推進 MSC 認証かつお削りぶし発売

ヤマサ醤油

-84-
環境配慮型容器を導入 リサイクル PET 材使用

ヤマモリ

-133-
「YTA」プロジェクト本格始動 “ヤマモリの未来”へ全社一丸
三林憲忠社長

雪印メグミルク

-85-
持続的成長の実現に向け 「変革」、そして更なる「進化」を

ヨシダコーポレーション

-134-
新中期 5 ヵ年計画始動 量から質へ、NC から PC へ
吉田哲人社長

【ら行】

理研ビタミン

-88-
加工用食品原料が成長エンジン ときめき海藻屋ブランドも展開
山木一彦社長

ローソン

-68-
「Challenge 2025」へ邁進 SDGs 推進部で環境も推進
竹増貞信社長

隆祥房

-135-
新社屋建設で生産増強 FSSC22000 年内取得予定

六甲バター

-135-
“おいしい”で未来を健康に ベビーチーズ 2 億 5 千万本出荷
塚本浩康社長