社名 ： 株式会社 食品新聞社
英文 ： THE JAPAN FOOD NEWS
設立 ： 1946年（昭和21年10月1日）
資本金 ： 3500万円
代表者 ： 取締役会長：金井順一 / 代表取締役社長：山口貢
企業理念 ： 情報活動を通じて食品産業の健全な発展に寄与する。
取引銀行 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、名古屋銀行、城南信用金庫
社名 ： 株式会社 食品新聞社
英文 ： THE JAPAN FOOD NEWS
設立 ： 1946年（昭和21年10月1日）
資本金 ： 3500万円
代表者 ： 取締役会長：金井順一 / 代表取締役社長：山口貢
企業理念 ： 情報活動を通じて食品産業の健全な発展に寄与する。
取引銀行 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、名古屋銀行、城南信用金庫
購読者の7割が流通業界
創刊 ： 1946年（昭和21年11月25日）
発行 ： 毎週3回（月・水・金曜日の隔日刊）
紙型 ： ブランケット版
業態別購読層 ： 卸売部門38％、小売部門34％、製造部門25％、その他3％
地域別購読者 ： 関東39％、近畿23％、中部・北陸10％、中国7％、九州7％、四国4％、東北5％、北海道3％、海外2％
購読料 ： 半年30876円（税別）、1年間61752円（税別）
WEBサイト：shokuhin.press（会社情報）／shokuhin.net（食品新聞WEB版）／member.shokuhin.net（食品新聞電子版）／online.shokuhin.net（オンラインイベント運営）
WEB版統計情報（2021年（令和3年）5月時点）：月間PV数（250万PV）／配信提携先媒体を含む年間PV数（6000万PV）／年間ユニークユーザー数（430万）
”足を目にした取材力を結集”
「食品新聞」は、時代が求める斬新な総合情報紙です。
「食品新聞」は、グローバル時代の食品・酒類、そして機器・資材など関連業界から圧倒的に支持されている食品総合情報紙です。
第2次大戦後の混沌としていた1946年（昭和21年）、食品業界の発展と国民生活の安定を願って創刊して以来、70有余年の紙齢を重ねてきました。この間、足を目にして内外業界の動向や変化を正確・公正・リアルタイムに報道してきたことが高い評価につながっています。全国に布いた拠点網から、現状の分析と先見性で知られる食品新聞を核にして各種出版物も発刊し、幅広い内外情報や地方の動向をスピーディに提供しています。
定期刊行物には、隔日刊（月・水・金曜日発行）の「食品新聞」のほか、「食品酒類小売店新聞」「食品グラフ」「全国食品会社名鑑」「全国乾麺・つゆグラフ」などがあり、何れも経営者やビジネスマン必読の情報源となっています。
2021年（令和3年）、食品新聞は創刊75周年を迎えました。そこで創刊75周年記念出版物として「成長戦略を支えるサスティナブル経営～鍵を握る重点施策と攻めの展開～」を特別発刊いたしました。
創刊75周年を契機に一層情報機能を充実させ、製配販三層から信頼される公正な報道に心がけ、業界発展のために微力を傾注すべく決意を新たに致します。
株式会社 食品新聞社
取締役会長 金井順一
代表取締役社長 山口貢
【業界に支えられて紙齢75年】
東京本社
〒104-0042東京都中央区入船1-9-8
℡03-3552-4031 FAX03-3552-7015
（携帯等から電話番号クリックで電話いただけます）
大阪本社
〒530-0047 大阪市北区西天満5-10-17 西天満パークビル7階
℡06-6361-4971 FAX06-6361-5061
（携帯等から電話番号クリックで電話いただけます）
中部支社
〒460-0002名古屋市中区丸の内2-10-11
℡052-221-5391 FAX052-221-5393
（携帯等から電話番号クリックで電話いただけます）
福岡支局
〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-18-20
℡092-411-1378 FAX092-411-1077
（携帯等から電話番号クリックで電話いただけます）
制作部
〒590-0902大阪府堺市堺区松屋大和川通3-132
（株式会社高速オフセット堺工場内）
℡072-282-7792 FAX072-282-7793
（携帯等から電話番号クリックで電話いただけます）
「食品新聞」を核に各種出版物
◎「食品新聞」（隔日刊）→ 詳細
毎週月・水・金曜日発行の全国食品総合情報紙。足を目にして取材した業界の専門的な情報をニュース面で伝えるほか、シーズンに合わせた商品特集や専門版を定期的に発刊。紙面ではスーパーや卸、外食など流通業界の動向や需要変化なども組み入れながら、立体的な紙面づくりを心掛けている。
◎「食品酒類小売店新聞」（月刊））→ 詳細
1973年（昭和48年）創刊の食品業界と卸業界、小売業界を結ぶ連携月刊タブロイド紙。
◎「食品グラフ」（年2回発刊）
1963年（38年）創刊の食品業界唯一の写真情報誌。記事で伝えきれない食品業界・外食業界のトピックスや最新トレンドなどを、写真を通してわかりやすく解説。
◎「全国食品会社名鑑」（年刊）
全国15000社に上る食品メーカー、卸、小売、資材・機器関連業者の経営内容を完全収録したデータ集。類例のない経営資料として絶大な好評を得ている。
◎「全国乾麺・つゆグラフ」（年刊）
乾麺業界の現状と展望を分野別に解説。データ分析を加えながら乾麺・つゆ産業の今を探る。
◎「環境対応業～食品卸とサプライチェーンの300年～」（上下巻、2016年夏季発刊）
食品新聞創刊70周年記念出版物。食品卸を軸に製配販三層の300年の歴史を立体的に読み解く消費財流通産業史。
◎「食品産業 革新と進化の軌跡」（2016年秋季発刊）
食品新聞創刊70周年記念出版物。食品業界を担う指導者の経営信条や、食品新聞が伝えた70年の記録、直近10年のトップニュースなどを満載。