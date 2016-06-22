「食品新聞」を核に各種出版物

◎「食品新聞」（隔日刊）→ 詳細

毎週月・水・金曜日発行の全国食品総合情報紙。足を目にして取材した業界の専門的な情報をニュース面で伝えるほか、シーズンに合わせた商品特集や専門版を定期的に発刊。紙面ではスーパーや卸、外食など流通業界の動向や需要変化なども組み入れながら、立体的な紙面づくりを心掛けている。

◎「食品酒類小売店新聞」（月刊））→ 詳細

1973年（昭和48年）創刊の食品業界と卸業界、小売業界を結ぶ連携月刊タブロイド紙。

◎「食品グラフ」（年2回発刊）

1963年（38年）創刊の食品業界唯一の写真情報誌。記事で伝えきれない食品業界・外食業界のトピックスや最新トレンドなどを、写真を通してわかりやすく解説。

◎「全国食品会社名鑑」（年刊）

全国15000社に上る食品メーカー、卸、小売、資材・機器関連業者の経営内容を完全収録したデータ集。類例のない経営資料として絶大な好評を得ている。

◎「全国乾麺・つゆグラフ」（年刊）

乾麺業界の現状と展望を分野別に解説。データ分析を加えながら乾麺・つゆ産業の今を探る。

◎「環境対応業～食品卸とサプライチェーンの300年～」（上下巻、2016年夏季発刊）

食品新聞創刊70周年記念出版物。食品卸を軸に製配販三層の300年の歴史を立体的に読み解く消費財流通産業史。

◎「食品産業 革新と進化の軌跡」（2016年秋季発刊）

食品新聞創刊70周年記念出版物。食品業界を担う指導者の経営信条や、食品新聞が伝えた70年の記録、直近10年のトップニュースなどを満載。