〈特徴〉 「祖谷そば」は、源平合戦のあと祖谷地方に流れた平家の一族が、そばの栽培をしたのがはじまりと言われている。地域に伝わるそば技術を受け継ぎ、厳選した石臼挽きそば粉を使って、風味豊かな本格そばに仕上げた。

「十割そば」は、無塩乾めんのパイオニア企業の同社だからこそ実現した、食塩不使用の無塩 めん。細く滑らかな喉越しが特長。「国産蕎麦１００％十割そば」は、国産そば特有の風味をめんに閉じ込めた逸品。