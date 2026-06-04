（価格は全て税別）
【岡山】かも川手延べ素麺 もっちり麺
200g 390円
〈特徴「かも川」ブランドで展開する主力の手延べそうめんに、「もっちり麺」が加わった。さ まざまなカテゴリーで、〝もっちり〟した食感を持つ食品が人気を集めている。めんに対する好みも変化しており、今までにない切り口でそうめんのバリエーションを広げ、新たな購買層を獲得したい考えだ。
岡山手延素麺㈱
〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄1887-1
TEL 0865（64）5678
FAX 0865（64）5680
【岡山】手延うどん
塩レモンドレッシング付
めん110g、調味料80g 370円
〈特徴〉夜明け前（朝一番）にこねたものが最もおいしいと言われたことから「一番のばし」と命名された、同社イチ押しのブランド。滑らかな舌触りと、モチモチとした粘りのある食感が特徴。延ばしたてをそのままパック詰めした半生の人気が高まっており、「手延うどん」と「手延そうめん」をそろえる。利便性の高い個食タイプが好評を得ている。
かも川手延素麺㈱
〒719-0241 岡山県浅口市鴨方町小坂東1719-1
TEL 0865（44）7777
FAX 0865（44）6758
【徳島】祖谷そば石臼挽き
（十割、国産十割）
200g 430円、700円
〈特徴〉 「祖谷そば」は、源平合戦のあと祖谷地方に流れた平家の一族が、そばの栽培をしたのがはじまりと言われている。地域に伝わるそば技術を受け継ぎ、厳選した石臼挽きそば粉を使って、風味豊かな本格そばに仕上げた。
「十割そば」は、無塩乾めんのパイオニア企業の同社だからこそ実現した、食塩不使用の無塩 めん。細く滑らかな喉越しが特長。「国産蕎麦１００％十割そば」は、国産そば特有の風味をめんに閉じ込めた逸品。
岡本製麺㈱
〒779-0117 徳島県板野郡板野町中久保字当部46
TEL 088（672）1117
FAX 088（672）4567
【香川】小豆島手延素麺 島の光
300g
〈特徴〉江戸時代初期から４００年の長きにわたり、伝統に支えられた独自の製法で作られている。瀬戸内海の良質な塩、そうめん用に加工されたごま油を使い、室内乾燥が主流になりつつある中、天日干しを続ける。
このほどジャパン・フード・セレクションで、そうめんで初のグランプリを獲得した。受賞マークを付け、SNSでの発信にも力を入れる。
小豆島手延素麺協同組合
〒761-4397 香川県小豆郡小豆島町池田1031
TEL 0879（75）0039
FAX 0879（75）2474
【香川】うどん県のうどん
300g 340円
〈特徴〉 全国で知名度上昇中の香川県の愛称「うどん県」を商品名に取り入れたさぬきうどん。その名にふさわしく、原料には地元香川のみで栽培される麺用小麦「さぬきの夢」を100％使用。地粉のピュアで豊かな風味が特徴で、さぬきうどんならではのコシ、つるつるとした絹のようなきめ細かい食感に仕上げた。
2024年には、人気テレビ番組「乾麺うどん」のおすすめ商品総合1位に輝いた。
㈱讃岐物産
〒769-1614 香川県観音寺市大野原町萩原1350
TEL 0875（54）2288
FAX 0875（54）4661
【香川】讃岐太麺強腰うどん
300g（100g×３束）
〈特徴〉品質管理を徹底したFSSC22000取得工場にて製造。讃岐うどん手打ち店でお馴染みの「足踏み」工程を取り入れ機械化した製法を導入。生地の四方八方に強い圧力をかけ、鍛え、グルテンの網状組織を作る。コシが強く、噛むごとに小麦の香りが感じられる、もちっとした弾力の太麺うどんを実現した。
姉妹品に「讃岐細麺喉越うどん」「讃岐弦腰ひやむぎ」「讃岐絹光そうめん」もある。
㈱さぬきシセイ
〒989-0276 香川県高松市香南町由佐580-1
TEL 087（879）2279
FAX 087（879）6378
【香川】川田製麺 讃岐うどん
400g
〈特徴〉本社工場とさぬき工場の２つのJAS認定工場で、安全安心の品質を重視した製品作りを徹底する同社。
国内麦小麦粉使用の「讃岐うどん」と「讃岐そうめん」の麺の長さを、従来の24㎝から18.5㎝に短くして、小鍋で調理しやすいサイズに変更。またパッケージデザインも「国内麦小麦粉使用」の製品特長がより伝わるように刷新した。販売元は日清製粉ウェルナ。
㈱川田製麺
〒989-0276 香川県高松市香南町岡396
TEL 087（879）2103
FAX 087（879）2142
【長崎】手延そうめん雲仙颪
（うんぜんおろし）
300g
〈特徴〉島原手延べそうめんは、徳川幕府の移民政策によって小豆島から移り住んだ人々が、
そうめん製法を伝えたと言われる。温暖な気候、豊富な湧き水に恵まれた環境の中で手延べ産地として開花。高い技術力に定評があり、今や全国第２位の生産量を誇る。
島原雲仙農業協同組合は地区最大の生産者団体。コシが強く、喉越しの良い手延べそうめん「雲仙颪」、県内産小麦を使って製めんした「島原雲仙」などを取りそろえている。
島原雲仙農業協同組合
〒859-2206 長崎県南島原市有家町中須川字黒田183
TEL 0957（76）8300
FAX 0957（76）8311
【長崎】手延素麺島原「白光」
極細そうめん
650g（50g×13束） 3,300円
〈特徴〉極細手延べそうめん「白光」は熟練の技を持つ三名の麺師だけに任された逸品。他産 地の要望を受け独自探求を重ねて生み出され た。島原が長年培ってきた伝統技術と素兵衛 屋独自の「高度熟成法」（商標登録）によっての み作り出せた一子相伝の最高級そうめん。約0.5mmと通常のそうめんの半分の細さと厳選された上級の小麦粉で作ったコシの強さが特長。滑らかさと喉越しを楽しめる。
㈱素兵衛屋
〒859-233 長崎県南島原市北有馬町丙3748
TEL 0957-65-7111
FAX 0957-65-7110
【長崎】手延べちゃんぽん3食
（スープ付）
麺240g（80g×3束）
ちゃんぽんスープ35g×3 540円（税込）
〈特徴〉発祥の地・長崎で進化したちゃんぽん麺。初代と2代目が編み出した元祖手延べラーメンの製造技術を3代目が応用し、3世代で改良を繰り返して誕生。厳選した高品質の小麦粉、長 崎県五島灘の塩、日本初認可・内モンゴルの天然かんすいを雲仙山麓の伏流水で仕込み、煮くずれしない強いコシとモチモチ感のある麺に仕上げた。賞味期限は約300日あり、保存食としてもおススメ。