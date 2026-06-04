〈特徴〉地元郡上市の農家が休耕田を利用し生産したそばの実を使用し、そばの風味を最大限に味わえるよう、自社にて石臼挽きで製粉したそば粉を伝統製法で製めんしたこだわりの商品。約40㎝の麺線を干す「古式しまだ式麺」を 受け継ぎ、60時間かけてゆっくりと自然乾燥することで、ムラが少なく、多加水で仕上がる。 「水の都」郡上市周辺を表す奥美濃を冠する「奥美濃そば」シリーズは乾めんのほか、半生めん、ゆでめんもそろえる。カップタイプは、生めん、天ぷら、つゆ、七味付きで、お湯を注ぐだけで、本格的な石臼挽きそばが味わえる。