（価格は全て税別）
【岐阜】奥美濃そば 郡上石臼挽きそば
240g 630円
〈特徴〉地元郡上市の農家が休耕田を利用し生産したそばの実を使用し、そばの風味を最大限に味わえるよう、自社にて石臼挽きで製粉したそば粉を伝統製法で製めんしたこだわりの商品。約40㎝の麺線を干す「古式しまだ式麺」を 受け継ぎ、60時間かけてゆっくりと自然乾燥することで、ムラが少なく、多加水で仕上がる。 「水の都」郡上市周辺を表す奥美濃を冠する「奥美濃そば」シリーズは乾めんのほか、半生めん、ゆでめんもそろえる。カップタイプは、生めん、天ぷら、つゆ、七味付きで、お湯を注ぐだけで、本格的な石臼挽きそばが味わえる。
㈱そばの更科
〒501-5121 岐阜県郡上市白鳥町白鳥字南条川原1068-1
TEL 0575（82）2402
FAX 0575（82）3249
【愛知】名古屋きしめん
250g 263円
〈特徴〉愛知県産小麦きぬあかりを使用し、ゆでるときにめんとめんがくっつきにくくさせる「波切製法」で製造する。もっちりで滑らかな食味と艶やかな色合いが特徴。冷やしておいしいきしめんを訴求した春夏期間限定で夏パッケージを投入する。お客様へ夏の冷やしめんのメニュー提案の一つとして、そうめん、ひやむぎに加えた売場づくりができる商品。
㈱金トビ志賀
〒443-0032 愛知県蒲郡市丸山町4-38
TEL 0533（69）3111
FAX 0533（69）3119
【愛知】彩りおそうめん
200g×4束 めんつゆ×4袋
3,088円（税込）（希望小売価格）
〈特徴〉愛知県安城市では毎年8月上旬に「安城七夕まつり」が開催される。彩りおそうめんは七夕で飾られる色とりどりの短冊や竹飾りをイメージした。伝統の手延べ技法で作られたコシの強い一丈そうめん・紫蘇の香りと華やかな色 彩の一丈紫蘇入りそうめん・柚子の香りが爽やかな一丈柚子入りそうめん・吉野本葛のツルンとした喉越しの一丈本葛入りそうめんの4種類が入る。
㈱和泉そうめん丈山の里
〒444-1221 愛知県安城市和泉町大北58-2
TEL 0566（92）2655
FAX 0566（92）2233
【三重】大矢知の里 手延べひやむぎ
400g（200g×2） 490円
〈特徴〉三重県・大矢知に伝わる製法を継承して作り上げた手延べひやむぎ。コシが強く、つるつるとした食感が特徴。13年の伊勢神宮式年遷宮の際には外宮に奉納した。大矢知は鈴鹿連 峰より湧き出る清廉豊富な水、伊勢湾からもたらされる湿度を適量に含んだ風など自然条件に恵まれた地域。ここでは古来より小麦の栽培、 水車製粉が盛んに行われ、手延べ製法が伝わってからは手延べひやむぎの産地として全国に名をはせた。