（価格は全て税別）
【兵庫】手延素麺 揖保乃糸 上級品
6束・300g 462円
〈特徴〉そうめんづくりに適した気候と風土に恵まれ、約600年前から手延べ製法が育まれてきた播州地区。受け継がれてきた伝統の技を守りつつ、時代に合わせた品質管理や商品開発に力を入れ、「手延素麺 揖保乃糸」は全国一のブランドに成長した。2024年8月に、地理的表示（G1）保護制度に登録。
代表する「上級品300ｇ」は、発売60余年を迎えるロングセラー品。パッケージ左上に掲載 したQRコードからは、スマートフォン対応サイトで、そうめんのアレンジメニューなどが閲覧できる。
兵庫県手延素麵協同組合
〒679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永219
TEL 0791（62）0826
FAX 0791（62）3838
【兵庫】国産原料だけを使用した
全粒粉入りそうめん
200g 220円
〈特徴〉播州地方に伝わる製めん技術を生かして、高品質なそうめん、ひやむぎ、そば、中華めんなどを製造販売する同社。
「全粒粉入りそうめん」は、１食１００ｇ当たり３．５ｇの食物繊維を含み、全粒粉を手軽に 摂りたいという健康志向層をターゲットにした商品。特に食感にこだわり、全粒粉の特徴であるざらつきをおさえ、喉越しの良いそうめんに仕上げた。ほんのり香ばしい風味と食感を楽しめる。
カネス製麺㈱
〒679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原212-4
TEL 0791（75）0006
FAX 0791（75）0342
【兵庫】揖保乃糸特級品 大古もの
50g×14 3,000円
〈特徴〉手延べそうめん揖保乃糸の生産者であり、卸問屋。揖保乃糸の贈答品を中心に希少な麺を取り扱う。主力の「特級品」は古来からの伝統の技を生かし、風土にも恵まれた中での最高級の製品。
なかでも、大古（おおひね）ものは3年もの。独特なコシの強さとうま味があり、食通の垂涎の銘品と言われている。
そうめん以外にパン粉（ハナユキ印）の家庭用、業務用も 取り扱う。
関西食品工業㈱
〒679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野230
TEL 0791（62）1045
FAX 0791（62）0782
【兵庫】手延そうめん 揖保乃糸三神
SS50 5,000円
〈特徴〉百貨店のそうめんギフトの草分け
的企業。大正14年創業、大手、地方百貨店多数に取引がある。手延べそうめんギフトを百貨店一筋に販売。扱い商品の80％が「揖保乃糸」。
「揖保乃糸三神」は最高の原料と技術、風土の中より生み出され、生産は数多くの製造者の中から厳選された熟練者だけにつくることが許された希少品。近年はメディアに度々取り上げられて、話題も多い商品だ。
㈱喜多村
〒679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎324-3
TEL 0791（75）2006
FAX 0791（75）1826
【兵庫】手延素麺揖保乃糸
特級 豊麦（ほうばく） 古SKO-3
50g×17束 3,000円
〈特徴〉小麦の表皮部分のみを取り除いた上質な小麦粉を使用して、12月～翌２月の厳寒期につくられる「特級品」。製造は組合が指定した熟練生産者に限られており、職人の技と長年培った勘を結集させた逸品だ。
管理の行き届いた専用倉庫でじっくりと１年間熟成させた「古（ひね）物」は、小麦に含まれる酵素が働き、特有のコシや舌ざわりを生み出す。小麦にギュッと詰まった豊かな 味わいが楽しめるギフトセット。
菅哉物産㈱
〒679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮410
TEL 0791（75）0218
FAX 0791（75）0594
【兵庫】太切り八割そば
220g 352円
〈特徴〉明治41年に播州地区で創業。ISO22000、乾めんHACCPを取得し、2023年春には、西日本初のそば専用工場が竣工し、定評のあるそばの国内外へのさらなる拡売を目指す。
「太切り八割そば」は、原材料にひきぐるみのそば粉を八割使用し、太いめん線に切り出した。めん線が太く八割配合のため食べ応えがあり、そばのうま味がじわっと味わえる点が評価されている。取り扱いエリア・販売店舗を拡大して、好評発売中。
髙尾製粉製麺㈱
〒671-2246 兵庫県姫路市打越11-1
TEL 079（266）1011
FAX 079（267）1449
【兵庫】まるきそうめん 揖保乃糸
特級品色麺
50ｇ×16束 3,000円
〈特徴〉揖保乃糸「特級品」は、上質の原料小
麦粉を使用して、12月～翌年2月の厳寒期
につくられるそうめん。製造は組合が選抜指定
した熟練製造者に限定されている。
この「特級品」白麺に、赤・黄・緑色の「特級品」をセットにした。化粧箱デザインには、贈答品などの包み紙に用いられる伝統的な装飾紐「水引」の、縁起の良い「梅の花結び」を あしらい、お祝い事や贈り物の意味を引き立てるだけでなく、華やかさを演出した。
マルキ㈱
〒671-2508 兵庫県宍粟市山崎町上牧谷234
TEL 0790（65）0306
FAX 0790（65）0434
【兵庫】龍神の糸そうめん
600g 445円
〈特徴〉播州そうめんの老舗企業が作るオリジナル機械製麺。播州地方の穏やかな気候のもと、厳選した原材料と赤穂の天然塩、銘水・揖保川の伏流水を使用して、独自の製法で丁寧に仕上げた。しっかりとしたコシとつるみが楽し
める。添加物不使用。ゆで時間2分。兵庫県推奨優良特産品。
姉妹品には、うどん（600g）、そば（400g）をラインアップ。
㈱マルツネ
〒679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎221-5
TEL 0791（65）0261
FAX 0791（65）1671
【兵庫】手延べそうめん 揖保乃糸 GB30
50g×16 3,000円
〈特徴〉手延べめんの専門企業。揖保乃糸 ギフトが80％ほどを占める。揖保乃糸のそう めんを中心に商品の特性を生かす独特の贈答 品作りを目指している。GB30は揖保乃糸の特 級品をセットアップした商品。特級品は最高級 の小麦粉を使用し、極寒期の１～2月に指定された熟練した職人により生産。ほかにGB50（50g×30）とバラエティー豊かなそうめんギフトを取りそろえる。
㈱やぎ
〒679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮1020-65
TEL 0791（75）0057
FAX 0791（75）3953
【兵庫】細造（ほそづくり）白絹乃糸そうめん
400g 592円
〈特徴 厳選した国内産小麦粉を、独自の二段階熟成製法により生地をじっくりと熟成させ、コシの強いめんに仕上げた。めん線わずか0.9
㎜と極限まで細くすることで、つゆ絡みが良く、喉越しの良いめんに仕上げた。ゆで時間1分半。
市場で手延べそうめんの供給量が漸減する中、手延べに近いコシと食感が評価され、年々販売が伸長。増産体制で需要に応える。
田靡製麺㈱
〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841-48
TEL 079（245）0425
FAX 079（245）9414
【兵庫】二八そば
315g 432円
〈特徴〉“旨い！簡単、便利”をテーマに1976年に発売した、つゆ付き乾めんのロングセラーブランド。原材料には、品質や食感を吟味したそば粉やつなぎ粉を使用。本場龍野のしょうゆをベースに、めんと相性が良い天然調味料をぜいたくに配合した自家製つゆを添付した。
環境に配慮したパッケージに形を変えて、巾着部分をカットすることによりプラスチック使用量を30％以上削減、巾着に使用していたビニタイも廃止した。
イトメン㈱
〒679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神841
TEL 0791（63）1361
FAX 0791（63）1367
【兵庫】淡路島手延べそうめん 御陵糸
50ｇ×20束
〈特徴〉 淡路島手延べそうめんは、めんの細さと喉越しの良さ、コシの強さに加えて、その上品な味わいや、昔ながらの製法による希少性の高さから、専門店や老舗旅館などから高く評価されている。２０２６年３月には、地域ならではの特性をもつ産品として「地理的表示（GI）保護制度」に登録された。
「御陵糸」は、淡路島手延べそうめんの代表銘柄。50ｇ当たり約450本、めん線0.7㎜～0.8㎜のやや細めのそうめんで、喉越しの良さとコシの強さのバランスがとれた逸品。