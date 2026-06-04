〈特徴〉30年以上も前に登場し関東市場を中心に、大手から一般小売店までの広い市場で最高の露出度を誇ってきたそばの代表格。消費者の嗜好をいち早く把握して商品化したものだけに幅広い層に根強い人気がある。やまいも配合で歯応えと喉越しは抜群。大型商品だけに、この数年はそば粉事情にも影響を受けたが抜群の力で再構築した。

「味川柳」シリーズは白物を含めて多種展開。「手折り」など通販商品も多い。