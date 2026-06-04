（価格は全て税別）
【茨城】手緒里うどん
250g 200円
〈特徴〉島田掛け製法のベストセラー。通年商材で、地元茨城県を中心としたエリアでは定番商品。結城地方は、重要無形文化財に指定されている“つむぎ”の郷。手緒里めんは、つむぎを織るように丹精込めて作られる。シコシコしたコシの強さや、ツルツルした舌触りは、独自の特殊熟成の技術開発力による。手緒里シリーズにはこのほか、ひやむぎ、そうめん、紫峰そばを品ぞろえ。うどんと紫峰そばには、ギフト用に包装品も用意。
ヤマダイ㈱
〒300-3598 茨城県結城郡八千代町平塚4828
TEL 0296（48）0511
FAX 0296（48）0515
【群馬】上州手振りうどん
300g 265円
〈特徴〉“つるつるシコシコゆで上げ4～5分”で発売以来、40余年のベストセラー。
「もみ切り打ち」と称する凹凸のあるめんは、ほぐれやすく、つゆの絡みが良い。生めんにもない歯応えと食感は抜群。そうめん、ひやむぎなど細さ、容量、原料を変えてシリーズを充実させている。
「日経POSセレクション『平成売上No.1』」のうどんカテゴリー選出商品。
星野物産㈱
〒376-0193 群馬県みどり市大間々町大間々2458-2
TEL 0277（73）3333
FAX 0277（73）5233
【群馬】百年饂飩・百年ひも川詰合
百年饂飩200g×3、百年ひも川100g×2 1,620円（税込）
〈特徴〉良質な小麦産地として知られる群馬県。100年以上前から麦作が盛んで、館林は江戸時代に館林藩から将軍家に小麦が献上されていた。
歴史と文化に敬意を表し、地元産小麦を使って日清製粉が「百年小麦」を製粉、その小麦粉を100％使ったうどんを同社が製麺した。粘り気が強く、モッチモチの食感が特徴。「百年饂飩」と平めんの「百年ひも川」の食べ比べが楽しめる。
㈱館林うどん
〒374-8588 群馬県館林市本町3-8-1
TEL 0276（74）0145
FAX 0276（74）0174
【千葉】味川柳ざるそば
320g（80g×4） 345円
〈特徴〉30年以上も前に登場し関東市場を中心に、大手から一般小売店までの広い市場で最高の露出度を誇ってきたそばの代表格。消費者の嗜好をいち早く把握して商品化したものだけに幅広い層に根強い人気がある。やまいも配合で歯応えと喉越しは抜群。大型商品だけに、この数年はそば粉事情にも影響を受けたが抜群の力で再構築した。
「味川柳」シリーズは白物を含めて多種展開。「手折り」など通販商品も多い。
茂野製麺㈱
〒273-0123 千葉県鎌ヶ谷市南初富6-2-12
TEL 047（444）1351
FAX 047（445）3033
【新潟】十割そば無塩
210g（70g×3） 486円
〈特徴〉 一切のつなぎを使わず、じっくりと練り上げ、長時間熟成乾燥製法により風味豊かに仕上げた。「味覚」「風味」「歯応え」、そして「後味」、食後の余韻までもが味わえる本格的な逸品。伝統の技を最大限に生かす最新鋭の技術が可能にした「松代そば善屋」最高位の商品。
食塩不使用のため、そば湯までおいしく味わえる。姉妹品に「八割そば食塩無添加」「蕎麦と小麦だけそば食塩無添 加」もある。
㈱松代そば善屋
〒942-1526 新潟県十日町市松代3652-12
TEL 025（597）2556
FAX 025（597）2539
【新潟】へぎそば のどごし
210g（70g×3） 450円
〈特徴〉「へぎそば」とは、新潟県中越地方で海藻（ふのり）をつなぎとして打たれたそばを「へぎ」という器に一口大に盛りつけることから名づけられた。玄そばの中心の白い更科粉を使い、海藻の緑色を引き立てた。練水は平成の名水百選、新潟県の「輝く名水」に選定された 「大出口泉水」を使用。厚生労働大臣認定の製麺技能士が精魂込めて作り上げた麺の“のどごし”の良さはネーミング 通り格別。
㈱自然芋そば
〒942-0331 新潟県上越市浦川原区長走848
TEL 025（599）2219
FAX 025（599）2211
【新潟】ニップン 名店監修 更科そば
200ｇ オープン
〈特徴〉総本家更科堀井が監修した上質感のある更科そば。透き通った白さと艶感は、“現代の名工”として選出された９代目当主の堀井良教氏のお墨付き。胚乳中心部由来の繊細な甘みと、きめ細かく滑らかで喉越しの良さを特徴としている。同シリーズには、さわやかな香りと喉越しが特徴の上野藪そば監修「名店監修 藪そば」 も。
㈱ニップン
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8
TEL 03（3511）5344
FAX 03（3237）3526
【山梨】冷やしほうとう
260g（めん180ｇ、つゆ80） 383円（税込）
〈特徴〉山梨県の郷土料理「ほうとう」の知名度を生かして、夏にぴったりの冷やしスタイルで提案した。
独自の乱れ織り製法により、１本１本に凹凸がついた手打ち風のめんに、夏野菜と相性抜群の特製麦みそスープを合わせた。つるっと喉越しが良く、冷たくてもしっかりとしたうまみ、さっぱり感、食べ応えを両立。
単調になりがちな夏の食卓に、夏野菜とともに楽しむめんを提案することで、マンネリ化と栄養不足を解消する。春夏期限定品。
㈱はくばく
〒409-3843 山梨県中央市西花輪4629
TEL 0120-089890
FAX 055（274）5467
【長野】伝統の二八そば
250g 410円
〈特徴〉元祖十割そばシリーズの一環として「かじの」が誇る特殊製めん技術を駆使し、江戸の昔から伝わるそば粉8割、小麦粉2割の伝統の二八そばを開発した。発売から20年以上になる。そば粉8割以上で乾めんを作る技術は、職人の技と手作業によるところが大きく、時間と労力をかけたそばの逸品だ。自社製粉のそば粉は、そばの実の中心部から甘皮に至るまで丸ごとひきぐるみにした、栄養価の高い理想的な粉を使用している。
㈱山本かじの
〒381-0022 長野市大字大豆島字樋掛け3893-11
TEL 026（214）7768
FAX 026（214）6687
【長野】四束戸隠そば
340g（85g×4） 450円
〈特徴〉21年9月より登場した売れ筋商品。『波打ち麺製法』でつゆ絡みが良く、つるつるとした喉越しを楽しめる。原料は全て国産にこだわり、中でもそば粉は長野県産そばの実を自社工場にて製粉したものを使用している。また、食塩無添加のため塩分が気になる方や、そば湯を飲みたい方にもオススメ。そばの風味と食べ応えのあるやや太めのめんを、そば処として名高い信州戸隠の地より自信を持ってお届け。
㈱おびなた
〒381-4193 長野市戸隠2640
TEL 026（254）2028
FAX 026（254）2823
【長野】のど越しの八割蕎麦
200ｇ 350円
〈特徴〉 「のど越しの八割蕎麦」は、そばの風味を大切に、喉越しの良いめんに仕上げた。市場に出回る八割そばは、食感がボソボソしがちなため、高配合ながらも食べやすい滑らかな食感を実現。締めに、そばのうまみが溶け込んだ「そば湯」をしっかり楽しめるようにこだわった。ゆで時間４分半。
裏面のQRコードより、英語・中国語表記に対応。