〈特徴〉三輪山の裾野に広がる平野部に立地する同社。地域に伝わる手延べ製法技術とこだわり原料を使ってそうめんを製造する。

独自の食感を求めて、製粉会社と共同で開発したオリジナルブレンド小麦粉を使用し丁寧に作り上げたそうめんは、粘りのあるモチモチとした食感と、滑らかな喉越しが特徴だ。

「三輪素麺」は、家庭用の小袋商品から手土産品や贈答用品まで幅広い価格帯で展開。新物以外にも、熟成を重ね、しっかりとしためんのコシが楽しめる二年熟成物や糸のごとく延ばしあげた細めんなどもそろえる。