（価格は全て税別）
【奈良】手延べ 三輪素麺
（三輪の誉）
50g×24 3,000円
〈特徴〉 大和三輪の里で古くから伝え引き継がれた技術に、さらに研究を重ねた独特な手延べ
製法によりつくり、熟成させた高級品。麺は細
く煮崩れせず歯応えもよい。夏には冷やしそう
めん、冬は温かいにゅうめんや鍋物、吸い物の椀だねなど、四季を通じて味わえる。地理的表示（GIマーク）認定商品。
姉妹品に「三輪の誉」（46束入り5,000円）のほか、「三輪の緒環」や「三輪の神杉」もラインアップ。
奈良県三輪素麺工業協同組合
〒633-0001 奈良県桜井市三輪334-6
TEL 0744（42）6068
FAX 0744（45）3822
【奈良】色撫子（いろなでしこ）
50g×5束 木箱入り 1,200円
〈特徴〉三輪山麓で手延べ技術を受け継ぎ170有余年。職人の手で丁寧に作り上げた「色撫子」は、三輪素麺の特徴を生かしながら、細く繊細なめん線と色味を表現することで撫子のたお やかな花姿を表現した。ほんのり苦みのかぼす、甘く優しい紫いも、さわやかな風味香る梅、清涼感と深みがあるしそ、定番のしろ。5つの味と華やかな色彩は、手土産から特別なパーティーまで幅広く活用できる。
㈱池利
〒633-0074 奈良県桜井市芝322-2
TEL 0744（43）2421
FAX 0744（43）2029
【奈良】麦坐（むぎくら）
国産原料限定使用 三輪素麺MSK-30
50g×16束 3,000円
〈特徴〉古歌に詠まれた山の辺の道がはじまる三輪山の麓。新緑と清らかな水に恵まれたこの地に、今もなお歴史と伝統に育まれた手延べの味が受け継がれている。
風味と弾力に優れたそうめんに定評のある同社が新発売した「麦坐 国産原料限定使用 三輪素麺」は、手延そうめんづくりに欠かせない、小麦粉、塩、油、そのすべてを国産原料にこだわった。姉妹品に28束入りの5,000円も販売。地理的表示保護制度（ＧＩマーク）認定商品。
巽製粉㈱
〒633-0062 奈良県桜井市粟殿789-1
TEL 0744（43）5788
FAX 0744（45）3929
【奈良】三輪の神糸
800g 1,423円
〈特徴〉豊かな自然と古い伝統から生まれた「三輪の神糸」。 食品安全認証のFSSC22000を取得した工場で製造した麺は、蔵で熟成させた手延べそうめん。粘り・コシの強さが加わっておいしさが増すの がこの製品の特徴。植物油はイタリア産エキストラバージンオリーブオイルを使用。200g、400g、800gを品揃えし、2020年よりパッケージデザインを一新。伝統的な三輪産地の製法に則った商品として「地理的表示保護制度」のGIマークを貼付。
㈱マル勝髙田商店
〒633-0074 奈良県桜井市芝374-1
TEL 0744（45）4832
FAX 0744（45）3913
【奈良】三輪素麺
250g
〈特徴〉三輪山の裾野に広がる平野部に立地する同社。地域に伝わる手延べ製法技術とこだわり原料を使ってそうめんを製造する。
独自の食感を求めて、製粉会社と共同で開発したオリジナルブレンド小麦粉を使用し丁寧に作り上げたそうめんは、粘りのあるモチモチとした食感と、滑らかな喉越しが特徴だ。
「三輪素麺」は、家庭用の小袋商品から手土産品や贈答用品まで幅広い価格帯で展開。新物以外にも、熟成を重ね、しっかりとしためんのコシが楽しめる二年熟成物や糸のごとく延ばしあげた細めんなどもそろえる。
㈱よし井
〒636-0245 奈良県磯城郡田原本町大字味間61-1
TEL 0744（33）6713
FAX 0744（33）6714
【奈良】ベジタリアンのにゅうめん
48g
〈特徴〉国産小麦粉100％を使用した手延べそうめんをフリーズドライ。熱湯をそそいで３分の簡単調理で、本格的なにゅうめんが楽しめる。
動物・魚介由来成分不使用。植物性原料の みで製造して、優しく、コク深い味わいに仕上げた。白菜、ニンジン、ゴボウ、ネギ、チンゲン菜、わかめ、ゆずの野菜のみを使用した７種類のかやく付き。
「醤油にゅうめん」「塩にゅうめん」「豆乳ピリ辛にゅうめん」の３アイテムのセット品。単品での販売もある。