〈特徴〉 淡路島手延べそうめんは、めんの細さと喉越しの良さ、コシの強さに加えて、その上品な味わいや、昔ながらの製法による希少性の高さから、専門店や老舗旅館などから高く評価されている。２０２６年３月には、地域ならではの特性をもつ産品として「地理的表示（GI）保護制度」に登録された。

「御陵糸」は、淡路島手延べそうめんの代表銘柄。50ｇ当たり約450本、めん線0.7㎜～0.8㎜のやや細めのそうめんで、喉越しの良さとコシの強さのバランスがとれた逸品。